İLAN

T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/479 Esas

Davalı : Belpa İnşaat Temizlik Gıda Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davacı tarafından aleyhinize açılan davada ön inceleme duruşma tutanağı maddeleri gereği ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

"Tahkikat duruşması için belirlenen 05/06/2024 tarihi saat 10:40'da geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, yokluklarında hüküm verileceği" hususları ilanen tebliğ ile ihtar olunur.

Basın No: ILN02007906

#ilan.gov.tr