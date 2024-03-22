T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2023/919-3194/12152 04.03.2024

Konu : İlan Metni

İLGİLİ : İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39766) Serdar ERGÜL

ADRES : Meçhul

2023/919 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Safiye KÖTEN ŞANLIDAĞ'ın; İzmir 7.Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/18 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2023/924 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda Askeri Casusluk olarak bilinen ve İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 29.06.2012 tarihinde gözaltına alınan, 30.06.2012 tarihinde tutuklanan, 24.01.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Serhat HASTÜRK'ün; Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/373 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2023/926 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "Askeri Casusluk" olarak bilinen ve İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 13.06.2012 tarihinde gözaltına alınan, 16.06.2012 tarihinde tutuklanan, 27.09.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Hüseyin CENGİZ'in; Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/99 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.01.2024 tarihli, 2023/919 esas ve 2024/29 sayılı, 09.01.2024 tarihli, 2023/924 esas ve 2024/30 sayılı, 09.01.2024 tarihli, 2023/926 esas ve 2024/32 sayılı kararları ile;

1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) Soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2020/114 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/114 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2020/114 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02007478

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