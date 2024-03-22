T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların boru hattı güzergahı tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/2140 Saltukova Kokaksu mahallesi Darılık 199 118 ve 119 Yol 300m2 ve 79,65m2 BERATİYE BURUŞLU DURKADIN MANGAL ELİF AVCI FATMA SEZER GÜLNAZ ER HANİFE TÜRKELİ HATİCE MANGAL HAVA ÇAĞLAR HÜSEYİN BURUŞLU İSMAİL BURUŞLU KADİR BURUŞLU KADRİYE BURUŞLU MEHMET BURUŞLU MEVLÜDE KARAYEMİŞ MEVLÜT BURUŞLU SAFİYE KARAGÖL SEBAHAT ADIYAMAN TERKADIN ACAR ŞABAN BURUŞLU CEMAL BURUŞLU NEŞET BURUŞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2138 Saltukova - 118 22 Yol 490,14m2 SAVAŞ DEMİRKOPARAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2128 Filyos Abacık Mahallesi Harman 149 33 Yol 441,24m2 AYŞE SEYREK GÜLSER DEMİR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2124 Filyos Abacık Mahallesi Köy içi 149 17 Yol 1714,89m2 ALGAN UĞUR AKMEŞE ASILHAN TOSUN AYSEL KOÇLU AYŞE CEYLAN AYŞE ÜNLÜTÜRK BERRİN ŞAHİN CANAN IŞIL CEMİLE KANAR CEMİLE YEŞİLSU DENİZ AKMEŞE DİLEK AKMEŞE DÖNER AKIN DURSUN OKTAY AKMEŞE ELMAS HALATÇI EMİNE SAKA ERDOĞAN BİLİR ESMA AKMEŞE FATİME AYAZ FATMA ŞAHİN GAMZE AKMEŞE GÜLSEVİL BİLİR GÜLYAŞAR ILGIN HAKAN TOSUN HANDAN DOĞDURUCU HATİCE AYKAN HATİCE KARABULUT HÜSEYİN HALATCI İRFAN UZUN İSA DEMİREL MELAHAT AKMEŞE MUHARREM DEMİREL MUSA DEMİREL MÜZEYYEN BARUT NERMİN TOPCU NEVİN KARAGÖL NİLÜFER DAĞLIOĞLU NİMET AKMEŞE NURAY AKIN OSMAN BİLİR RASİM AKMEŞE RECEP BIÇAKCI SAFİYE AKKAYA SOLMAZ UZUN YAŞAR AKIN YILMAZ HALATCI YÜCEL AKMEŞE YÜKSEL AKMEŞE YÜKSEL UYUMAZ ZEHRA AKMEŞE ALİ UZUN AYŞE ÇAK AYŞE HALATCI BİLAL COŞKUN EMİNE COŞKUN FATMA KUNDAKCI GÜLLÜ KAPLAN GÜLSÜM AKYAZI HAVA ÇAKAR İBRAHİM UZUN İSMAİL UZUN ZEYNEP AYKAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2122 Filyos abacık mahallesi - 149 9 yol 154,71m2 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2120 Filyos abacık mahallesi Değirmen düzü 148 10 Yol 962,59m2 AYŞE SEFERCİK GÜLSÜN YALÇIN MAKBULE BİLİR ÜLKER ASLAN YILMAZ KÖKTÜRK EMİNE YALÇIN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2118 Filyos abacık mahallesi - 147 ve 154 12 ve 144 Yol 150,45 m2 ve 345,27 m2 HACER KANAR HASAN KANAR RECEP KANAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2114 Filyos abacık mahallesi - 147 7 Yol 360,50m2 HABİBE KARDAŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/2112 Filyos Abacık mahallesi - 147 5 yol 266,01m2 OZAN EMRE KARAOĞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1944 Saltukova Kokaksu mahallesi Darılık 198 325 , 36, 189, 190, 191 Yol Sırasıyla 186,09 , 1018,94 , 39,11 , 160,33 , 935,93 m2 AHMET DÜZLÜOĞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1942 Saltukova kokaksu mahallesi - 198 220 ve 221 Yol 70,85 ve 186,78 m2 BAHATTİN AKÇELEBİ HABİBE ÖZKAN KEZBAN AKÇELEBİ NESİBE BURUŞ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1940 Saltukova kokaksu mahallesi - 198 ve 119 194 ve 18 Yol 1936,42 ve 573,46 m2 HAYRETTİN DÜZLÜOĞLU NURETTİN DÜZLÜOĞLU ŞEMSETTİN DÜZLÜOĞLU ŞERAFETTİN DÜZLÜOĞLU EKREM DÜZLÜOĞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1938 Saltukova Kokaksu - 198 185 Yol 749,31m2 AHMET TOPCUOĞLU BAYRAM TOPCUOĞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

Basın No: ILN02006377

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