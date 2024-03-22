ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

SIRA NO MAH. VASFI ADA PARSEL BLK NO KAT NO BAĞ. BÖL. MUHAM. SATIŞ BED. GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 1 B.Çiğli Konut 22443 3 A 5 5 53 4.300.000,00 TL 129.000,00 TL 11.00 2 B.Çiğli Konut 22443 3 A 5 4 48 4.300.000,00 TL 129.000,00 TL 11.10 3 B.Çiğli Konut 22443 3 A 5 3 43 4.300.000,00 TL 129.000,00 TL 11.20 4 B.Çiğli Konut 22443 3 A 5 3 45 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 11.30 5 B.Çiğli Konut 22443 3 A 5 ZMN 28 4.200.000,00 TL 126.000,00 TL 11.40 6 B.Çiğli Konut 22443 3 A 4 4 37 4.300.000,00 TL 129.000,00 TL 11.50 7 B.Çiğli Konut 22443 3 A 4 2 27 4.300.000,00 TL 129.000,00 TL 12.00

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Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasası kapsamında 04/04/2024 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Açık Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1) İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

Kanuni ikametgaha sahip olmak Tebligat için Türkiye'de adres göstermek Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.

2) İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir.

3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

4) 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5) Yapılacak bağımsız bölüm satışlarında 3065 sayılı K.D.V. Kanunun 17. madde, 4. fıkrasının (r) bendi kapsamında kaldığından K.D.V.'den muaftır.

6) İhale ilanındaki taşınmazların satış bedelleri peşin olarak ödenir.

7) Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 3.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ

Çiğli Belediye Başkanı

Basın No: ILN02007875

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