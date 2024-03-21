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T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/5-6-7-8-9-10-11-12 esassayılı dosyalar Aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TOKİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TOKİ'ye yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TOKİ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi' ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10.maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

S. No Esas No Davacının Adı Ve Soyadı Davalının Adı ve Soyadı Davanın Nev'i Mahalle Ada No Parsel No Daimi İrtifak(m2) Pilon Yeri Kam. (m2) Duruşma Tarihi 1 2024/5 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Abdurrahman Necdet AKYILDIZ ve müştekileri Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 966 - - 14/06/2024 2 2024/6 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Elif YİĞİT ve müştekileri Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 975 - - 14/06/2024 3 2024/7 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Elif YİĞİT ve müştekileri Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 976 - - 14/06/2024 4 20234/8 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Abdurrahman Necdet AKYILDIZ ve müştekileri Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 968 - - 14/06/2024 5 2024/9 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Adnan KARATAŞ Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 873 - - 14/06/2024 6 2024/10 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Abdurrahman Necdet AKYILDIZ ve müştekileri Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 965 - - 14/06/2024 7 2024/11 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Asım Özmen ve müştekileri Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 377 - - 14/06/2024 8 2024/12 TOKİ vekili Av. Fatma ERBİL DEMİR Abdurrahman Necdet AKYILDIZ ve müştekileri Kamulaştırma Ahmet Başyurt 295 967 - - 14/06/2024

Basın No: ILN02006384

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