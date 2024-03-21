T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların boru hattı güzergahı tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/2140
|Saltukova
Kokaksu mahallesi
|Darılık
|199
|118 ve 119
|Yol
|300m2 ve 79,65m2
|BERATİYE BURUŞLU
DURKADIN MANGAL
ELİF AVCI
FATMA SEZER
GÜLNAZ ER
HANİFE TÜRKELİ
HATİCE MANGAL
HAVA ÇAĞLAR
HÜSEYİN BURUŞLU
İSMAİL BURUŞLU
KADİR BURUŞLU
KADRİYE BURUŞLU
MEHMET BURUŞLU
MEVLÜDE KARAYEMİŞ
MEVLÜT BURUŞLU
SAFİYE KARAGÖL
SEBAHAT ADIYAMAN
TERKADIN ACAR
ŞABAN BURUŞLU
CEMAL BURUŞLU
NEŞET BURUŞLU
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2138
|Saltukova
|-
|118
|22
|Yol
|490,14m2
|SAVAŞ DEMİRKOPARAN
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2128
|Filyos Abacık Mahallesi
|Harman
|149
|33
|Yol
|441,24m2
|AYŞE SEYREK
GÜLSER DEMİR
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2124
|Filyos Abacık Mahallesi
|Köy içi
|149
|17
|Yol
|1714,89m2
|ALGAN UĞUR AKMEŞE
ASILHAN TOSUN
AYSEL KOÇLU
AYŞE CEYLAN
AYŞE ÜNLÜTÜRK
BERRİN ŞAHİN
CANAN IŞIL
CEMİLE KANAR
CEMİLE YEŞİLSU
DENİZ AKMEŞE
DİLEK AKMEŞE
DÖNER AKIN
DURSUN OKTAY AKMEŞE
ELMAS HALATÇI
EMİNE SAKA
ERDOĞAN BİLİR
ESMA AKMEŞE
FATİME AYAZ
FATMA ŞAHİN
GAMZE AKMEŞE
GÜLSEVİL BİLİR
GÜLYAŞAR ILGIN
HAKAN TOSUN
HANDAN DOĞDURUCU
HATİCE AYKAN
HATİCE KARABULUT
HÜSEYİN HALATCI
İRFAN UZUN
İSA DEMİREL
MELAHAT AKMEŞE
MUHARREM DEMİREL
MUSA DEMİREL
MÜZEYYEN BARUT
NERMİN TOPCU
NEVİN KARAGÖL
NİLÜFER DAĞLIOĞLU
NİMET AKMEŞE
NURAY AKIN
OSMAN BİLİR
RASİM AKMEŞE
RECEP BIÇAKCI
SAFİYE AKKAYA
SOLMAZ UZUN
YAŞAR AKIN
YILMAZ HALATCI
YÜCEL AKMEŞE
YÜKSEL AKMEŞE
YÜKSEL UYUMAZ
ZEHRA AKMEŞE
ALİ UZUN
AYŞE ÇAK
AYŞE HALATCI
BİLAL COŞKUN
EMİNE COŞKUN
FATMA KUNDAKCI
GÜLLÜ KAPLAN
GÜLSÜM AKYAZI
HAVA ÇAKAR
İBRAHİM UZUN
İSMAİL UZUN
ZEYNEP AYKAN
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2122
|Filyos abacık mahallesi
|-
|149
|9
|yol
|154,71m2
|-
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2120
|Filyos abacık mahallesi
|Değirmen düzü
|148
|10
|Yol
|962,59m2
|AYŞE SEFERCİK
GÜLSÜN YALÇIN
MAKBULE BİLİR
ÜLKER ASLAN
YILMAZ KÖKTÜRK
EMİNE YALÇIN
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2118
|Filyos abacık mahallesi
|-
|147 ve 154
|12 ve 144
|Yol
|150,45 m2 ve 345,27 m2
|HACER KANAR
HASAN KANAR
RECEP KANAR
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2114
|Filyos abacık mahallesi
|-
|147
|7
|Yol
|360,50m2
|HABİBE KARDAŞLAR
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/2112
|Filyos Abacık mahallesi
|-
|147
|5
|yol
|266,01m2
|OZAN EMRE KARAOĞLU
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1944
|Saltukova Kokaksu mahallesi
|Darılık
|198
|325 , 36, 189, 190, 191
|Yol
|Sırasıyla
186,09 ,
1018,94 , 39,11 , 160,33 ,
935,93 m2
|AHMET DÜZLÜOĞLU
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1942
|Saltukova kokaksu mahallesi
|-
|198
|220 ve 221
|Yol
|70,85 ve 186,78 m2
|BAHATTİN AKÇELEBİ
HABİBE ÖZKAN
KEZBAN AKÇELEBİ
NESİBE BURUŞ
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1940
|Saltukova kokaksu mahallesi
|-
|198 ve 119
|194 ve 18
|Yol
|1936,42 ve 573,46 m2
|HAYRETTİN DÜZLÜOĞLU
NURETTİN DÜZLÜOĞLU
ŞEMSETTİN DÜZLÜOĞLU
ŞERAFETTİN DÜZLÜOĞLU
EKREM DÜZLÜOĞLU
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1938
|Saltukova Kokaksu
|-
|198
|185
|Yol
|749,31m2
|AHMET TOPCUOĞLU
BAYRAM TOPCUOĞLU
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Basın No: ILN02006377
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