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T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 00:00 Güncelleme 22 Mart 2024, 00:23
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 00:00 Güncelleme 22 Mart 2024, 00:23

T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların boru hattı güzergahı tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/2140 Saltukova

Kokaksu mahallesi

 Darılık 199 118 ve 119 Yol 300m2 ve 79,65m2 BERATİYE BURUŞLU

DURKADIN MANGAL

ELİF AVCI

FATMA SEZER

GÜLNAZ ER

HANİFE TÜRKELİ

HATİCE MANGAL

HAVA ÇAĞLAR

HÜSEYİN BURUŞLU

İSMAİL BURUŞLU

KADİR BURUŞLU

KADRİYE BURUŞLU

MEHMET BURUŞLU

MEVLÜDE KARAYEMİŞ

MEVLÜT BURUŞLU

SAFİYE KARAGÖL

SEBAHAT ADIYAMAN

TERKADIN ACAR

ŞABAN BURUŞLU

CEMAL BURUŞLU

NEŞET BURUŞLU

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2138 Saltukova - 118 22 Yol 490,14m2 SAVAŞ DEMİRKOPARAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2128 Filyos Abacık Mahallesi Harman 149 33 Yol 441,24m2 AYŞE SEYREK

GÜLSER DEMİR

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2124 Filyos Abacık Mahallesi Köy içi 149 17 Yol 1714,89m2 ALGAN UĞUR AKMEŞE

ASILHAN TOSUN

AYSEL KOÇLU

AYŞE CEYLAN

AYŞE ÜNLÜTÜRK

BERRİN ŞAHİN

CANAN IŞIL

CEMİLE KANAR

CEMİLE YEŞİLSU

DENİZ AKMEŞE

DİLEK AKMEŞE

DÖNER AKIN

DURSUN OKTAY AKMEŞE

ELMAS HALATÇI

EMİNE SAKA

ERDOĞAN BİLİR

ESMA AKMEŞE

FATİME AYAZ

FATMA ŞAHİN

GAMZE AKMEŞE

GÜLSEVİL BİLİR

GÜLYAŞAR ILGIN

HAKAN TOSUN

HANDAN DOĞDURUCU

HATİCE AYKAN

HATİCE KARABULUT

HÜSEYİN HALATCI

İRFAN UZUN

İSA DEMİREL

MELAHAT AKMEŞE

MUHARREM DEMİREL

MUSA DEMİREL

MÜZEYYEN BARUT

NERMİN TOPCU

NEVİN KARAGÖL

NİLÜFER DAĞLIOĞLU

NİMET AKMEŞE

NURAY AKIN

OSMAN BİLİR

RASİM AKMEŞE

RECEP BIÇAKCI

SAFİYE AKKAYA

SOLMAZ UZUN

YAŞAR AKIN

YILMAZ HALATCI

YÜCEL AKMEŞE

YÜKSEL AKMEŞE

YÜKSEL UYUMAZ

ZEHRA AKMEŞE

ALİ UZUN

AYŞE ÇAK

AYŞE HALATCI

BİLAL COŞKUN

EMİNE COŞKUN

FATMA KUNDAKCI

GÜLLÜ KAPLAN

GÜLSÜM AKYAZI

HAVA ÇAKAR

İBRAHİM UZUN

İSMAİL UZUN

ZEYNEP AYKAN

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2122 Filyos abacık mahallesi - 149 9 yol 154,71m2 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2120 Filyos abacık mahallesi Değirmen düzü 148 10 Yol 962,59m2 AYŞE SEFERCİK

GÜLSÜN YALÇIN

MAKBULE BİLİR

ÜLKER ASLAN

YILMAZ KÖKTÜRK

EMİNE YALÇIN

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2118 Filyos abacık mahallesi - 147 ve 154 12 ve 144 Yol 150,45 m2 ve 345,27 m2 HACER KANAR

HASAN KANAR

RECEP KANAR

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2114 Filyos abacık mahallesi - 147 7 Yol 360,50m2 HABİBE KARDAŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/2112 Filyos Abacık mahallesi - 147 5 yol 266,01m2 OZAN EMRE KARAOĞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1944 Saltukova Kokaksu mahallesi Darılık 198 325 , 36, 189, 190, 191 Yol Sırasıyla

186,09 ,

1018,94 , 39,11 , 160,33 ,

935,93 m2

 AHMET DÜZLÜOĞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1942 Saltukova kokaksu mahallesi - 198 220 ve 221 Yol 70,85 ve 186,78 m2 BAHATTİN AKÇELEBİ

HABİBE ÖZKAN

KEZBAN AKÇELEBİ

NESİBE BURUŞ

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1940 Saltukova kokaksu mahallesi - 198 ve 119 194 ve 18 Yol 1936,42 ve 573,46 m2 HAYRETTİN DÜZLÜOĞLU

NURETTİN DÜZLÜOĞLU

ŞEMSETTİN DÜZLÜOĞLU

ŞERAFETTİN DÜZLÜOĞLU

EKREM DÜZLÜOĞLU

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1938 Saltukova Kokaksu - 198 185 Yol 749,31m2 AHMET TOPCUOĞLU

BAYRAM TOPCUOĞLU

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

Basın No: ILN02006377

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