T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/329 Esas

KARAR NO : 2023/515

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2023 tarihli ilamı ile 179/2 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 AY 18 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Zeynep oğlu, 10/11/1969 doğumlu, Yozgat, Saraykent, Karapınar mah/köy nüfusuna kayıtlı İBRAHİM AKDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 10.000 üstü GAZETEDE ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.03.2024

Basın No: ILN02005512

#ilan.gov.tr