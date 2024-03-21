Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ALİEFENDİ Mahalle/Köy, Tömürler Mevkii, 118 Ada, 19 Parsel,

Adresi : Aliefendi Mah No Bila Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.964,57 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.930.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ALİEFENDİ Mahalle/Köy, Tömürler Mevkii, 121 Ada, 14 Parsel,

Adresi : Aliefendi Mah Tömürler Mev.No: BilaAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.790,16 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.257.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:11

15/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02005772

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