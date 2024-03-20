İLAN T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/292 Esas

DAVALILAR : 1- KEMAL EĞLENCE 2- AYHAN IMIRGI3- CENGİZ YALÇIN

4- FATİH AYDINLI5- FİGEN ŞENYIL6- GÜLBEYAZ KARATAŞ

7- LEVENT IMIRGI 8- MEHMET ALİ YALÇIN 9- MUAZZEZ ÇATIKKAŞ

10- MUSTAFA TUNÇER 11- OKAY AYDINLI 12- SEVİNÇ AKKÖZ

13- SİBEL AYDINLI 14- ŞENNUR IMIRGI 15- TİJEN AYDINLI

Dava; tapu iptali ve tescile ilişkindir.

Dava dilekçesi, 19/07/2022 tarihli ara karar ve tensip zaptının adresine tebliğ edilemeyen davalı Figen Şenyıl'a (T.C 17945342140)ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

"Dava dilekçesi, 19/07/2022 tarihli ara karar ile tensip zaptı eklidir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalı davaya cevap verebilir, cevap dilekçesinde ilk itirazların hepsini ileri sürmek, tüm delillerini açıkça, ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elde bulunan delillerin aslını dilekçeye eklemek, başka yerlerden getirilecek belge dosyalar için bunların bulunabilmelerini sağlayan bilgilere de dilekçede yer vermek zorunludur." hususu ilanen tebliğ olunur. 13/03/2024

Basın No: ILN02005269

#ilan.gov.tr