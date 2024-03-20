Örnek No:55* T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/1096 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1096 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili, Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi 9697 Ada 23 Parsel arsa niteliğinde taşınmaz olup, Taşınmazın borçlular adına kayıtlı 241301/300300 hissenin satışı gerçekleştirilecektir. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan mahallesi 9697 ada 23 parsel, 3003 m² yüzölçümlü arsa içerisinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz Seyhan Mahallesi 12 sokak ve Hasan Tugal Caddesi üzerisinde yer almaktadır.

Adresi : Seyhan Mahallesi 12 Sokak Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 3.003,00 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planı revizyonu mevcut E:2,00 Taks:0,40 Y.çok:43,50

Kıymeti : 3.016.262,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 14:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02005265

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