T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/604 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Söğüt Mahallesi 158 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazınTMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca davacı adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgiliolanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde müracatları ilan olunur. 08/03/2024

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: MUSTAFA ÖNCEL MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

Basın No: ILN02005522

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