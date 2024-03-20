T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2022/604 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Söğüt Mahallesi 158 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazınTMK 713/4 ve 5 maddesi uyarınca davacı adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgiliolanların ilan tarihinden itibarın (3) üç ay içerisinde müracatları ilan olunur. 08/03/2024
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|MUSTAFA ÖNCEL
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali Ve Tescil
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
Basın No: ILN02005522
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