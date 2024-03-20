T.C.KAYSERİ1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas: 2021/245

Davacı, KAMİL KÜMÜŞ ileDavalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle; (Kayseri İliFelahiye İlçesi B.Toraman/İstiklal Mahallesi 269 ada 31 parsel (Ham Toprak) sayılı taşınmaz davasından dolayıTMK 713 ve devamı maddeleri gereği yasal ilanına karar verilmiş olup;

İş bu ilan tarihinden başlayarak 3 ay içerisinde yukarıda bahsi geçen davaya itiraz edilmediği takdirde tapuya tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02005657

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