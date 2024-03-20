ARTVİN ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sonunda; Mahkememizden verilen 07/05/2019 tarih ve 2018/449 Es. 2019/308 Kr. Sayılı ilamıdavalılardan Ali kızı Seher K. 'nın adresi tespit edilip Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden,

Mahkememiz kararının hüküm kısmında;

"1-Davanın REDDİNE,

2-Davacı idare Harçlar Kanunu uyarınca harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davanın mahiyeti gereği davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-HMK'nın 333. Maddesi gereğince hüküm kesinleştiğinde davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının 06/08/2015 tarihli Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliği'nin 207. maddesi gereğince yazı işleri müdürü tarafından yatırana iadesine, iade usulünün hesap numarası bildirildiği takdirde elektronik ortamda hesaba aktarılarak, hesap numarası bildirilmediği taktirde ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilerek gerçekleştirilmesine, '' şeklinde karar verilmiş olup, iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02005806

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