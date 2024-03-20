Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/76 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/76 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİLER Mahalle/Köy, 45027 Ada, 2 Parsel, İMAR DURUMU Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müd. yazısında: "Etiler Mahallesi, İmarın 45027 ada 2 parsel sayılı taşınmazı 85003 no.lu kesin parselasyon planı kapsamında kalmakta olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Konut Alanı olarak ayrılmış ve Ayak Nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarına sahiptir. ZEMİN DURUMU İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: Dava konusu taşınmaz, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Etiler Mahallesi, 1458 Cadde ile 1450 sokak köşesinde bulunan (1458 caddenin güneyinde ve 1450 sokağın batısında kalan) imar parseli olup çevresinde her türlü altyapının tamamlandığı, ulaşım probleminin olmadığı, yakın çevresinde her türlü sosyal, kültürel, ticari, dini, idari tesisler bulunmaktadır. Parselin kuzeyinde park sonrası 1458 cadde ve onun sonrasında da Ankara çayı geçmektedir. Ankara çayı sonrasında da Şeker fabrikası arazisi bulunmaktadır. Kuş uçumu mesafe ile Dava konusu taşınmazın 220 m doğusundan Etiler Caddesi geçmektedir. Parselin 800 m güneyinde Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi ve Etimesgut Kaymakamlık binası bulunmaktadır. Etimesgut Banliyö Tren istasyonunun 530 m kuzey-doğusunda, Etimesgut Belediye binasının da 930 m kuzey, doğusunda, Ayaş yolunun da 1 km güneyinde, Ankara merkezin 16 km doğusunda kalmaktadır. 45027 ada 2 parsel: İmar planında Ayrık nizam olup, 4 kat yapılaşma koşullarına sahiptir. Köşe parseli konumunda olması cazibesini artırmaktadır. Hemen karşısında Park alanı bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamaktadır...

Adresi : Etiler Mahallesi, 45027 Ada 2 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 461 m2

İmar Durumu :İmar Planına göre Konut Alanı olarak ayrılmış ve Ayak Nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 6.454.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02005510

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