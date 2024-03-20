T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/230 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı)davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ayiçerisinde mahkememizin 2022/230 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin asıl dosya davacısı Emine Abdulkadiroğlu ve birleşen Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/252 Esas sayılı dosya davacısı Feyzullah Şahin adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

(BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU EKİNDE kırmızı renk ile gösterilenkrokide doğusunda Toslak Köy yolu, kuzeyinde betonarme ev, güneybatı sınırı boyunca dere ve dereye bitişik olan güneybatısına komşu parseller Alanya İlçesi Toslak Köyü 242 ada 53ve 54 parsellerin bulunduğu, Antalya İli, Alanya İlçesi, Toslak Köyü 243 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 236,23 m2 alanlı taşınmaz.

Not: Mahkememizin 2022/230 Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.

Basın No: ILN02006206

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