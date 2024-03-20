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ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/154 Esas

KARAR NO : 2023/192

Davacı TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizce verilen karar Davalılardan Aydın Görez'e ulaşılamadığı için tebliğ edilememiş olup; Mahkememizce 08/06/2023 Tarih ve 2022/154 Esas, 2023/92 Karar sayılı ,HÜKÜM :

"Davacının davasının Hak Düşürücü süre nedeniyle REDDİNE, dair 6100 sayılı HMK'nın 341, 345 ve Geçici 3. maddeleri ile 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 33. ve geçici 2. maddeleri gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi." ilamı Davalı Aydın Görez için tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02006003

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