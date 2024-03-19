Örnek No:55*

T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) İCRA DAİRESİ

2023/250 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/250 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz kaydı: Tekirdağ İl, Saray İlçe, YENİ Mahalle 672 Ada, 1 Parsel, 18 Nolu

Bağımsız numaralı taşınmazdır. Özelikleri E-İlanda ayrıntılı yazılıdır. (esatis.uyap.gov.tr)

Adresi : Yeni Mah. Atmaca Sok. Saray Life Apt. No:2 Kat 4 D.18 Saray / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 794 m2

Arsa Payı : 20/404

İmar Durumu : E-İlanda ve ekli bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.

Kıymeti : 2.446.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazıldığı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:04

15/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02005084

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