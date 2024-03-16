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T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1815 Esas

Davacı Hazine vekili tarafından mahkememize açılan 22649391578 T.C. Kimlik numaralı Hayriye TORUN'a ait mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davada müteveffa 22649391578 T.C. Kimlik numaralı Hayriye TORUN'un mirasçıları tüm aramalara rağmen belirlenemediğinden; TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları,İlan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği taktirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile mirasın TMK nun 594/2 maddesi gereğince devlete intikal edeceği ilan olunur.

Basın No: ILN01983862

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