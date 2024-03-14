T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2023/933 Esas 31/08/2023 SEBİHA ÇORAK ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Ahmet ÇORAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31/08/2023 GAİP
TC KİMLİK NO : 15400952804
ADI SOYADI : AHMET ÇORAK
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : SEBİHA
DOĞUM TARİHİ : 24/08/1970
DOĞUM YERİ : ŞÖLEN
İKAMETGAH ADRESİ : KAYNARTEPE MAH. 241. SK. NO:28A BAĞLAR/DİYARBAKIR
Basın No: ILN01891478
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