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T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 00:00 Güncelleme 15 Mart 2024, 00:01
Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 00:00 Güncelleme 15 Mart 2024, 00:01

T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/95 Esas

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava konusuAdana ili, Seyhan ilçesi, Uçakalanı Mahallesi, 999 Ada, 30 parselsayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:24/04/2024 , saat:10:40

Basın No: ILN02001813

#ilan.gov.tr

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