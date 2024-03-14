T.C. İstanbul Anadolu 22. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/258 Esas

DAVALI : ELKHAN GAFAROV

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı davasının yapılan yargılamasında;

Tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceğine karar verilmiş olup,

Tarafınıza tebligat yapılamadığından 18/04/2024 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği hususunun ihtarı ile duruşma gününü bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21/12/2023

Basın No: ILN02000963

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