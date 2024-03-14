T.C.

ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/110 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Davacı , ÇİFTLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , ADİL TOSUN, BAYRAM ÇİNİOĞLU, FİKRET ÇİNİOĞLU, HASAN HÜSEYİN TUNA, MAKBULE ÇİNİOĞLU, SERDAL ÇİNİOĞLU, SERKAN ÇİNİOĞLU, SERPİL ÇİNİOĞLU, YAŞA ÇİNİOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Asmasız Köyü sınırları içerisinde bulunan olduğu 133 ada 24, 32, ve 37 parsel sayılı taşınmazların devletin hüküm ve tasarrufu altındaki dere yatağı içerisinde kalması sebebiyle tapularının iptali ile terkinine karar verilmesi talebiyle açılan tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davasında aşağıda açık kimliği yazılı davalı Hasan Hüseyin Tuna'nın yapılan araştırmalarda tebligata yarar adresinin tespit edilemediğinden ilanın tebliğine karar verilmiş olmakla; davalı aleyhine açılan davada bilirkişi rapor ve ek raporuna karşı HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebileceği, edilmediği takdirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşma gününün ise 21/03/2024 günü saat 09:40 olduğu, duruşmaya gelinmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.DAVALI :

İLGİLİ KİŞİ : HASAN HÜSEYİN TUNA -

Asmasız Mahallesi Çiftlik/ NİĞDE ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, TAHİR veoğlu/kızı,dogumlu.

Basın No: ILN02001833

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