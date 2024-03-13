Örnek No:55*

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesi, 275 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz, Ulamış Mahallesi yerleşiminin batısında, Kazancılar mevkiinde kalmaktadır. Etrafı beton direkler arası tel çit ile çevrili olan taşınmazın, doğusu ve güneyi kadastral yola cephelidir.

Söz konusu parsel tapuda tarla vasfında, % 2-4 eğimli etek arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahiptir. Toprak yapısında,tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin, Keşif esnasında yapılan gözlemlerde üzerinde 2 adet 25-30 yaşlarında ceviz, 3 adet 40-50 yaşlarında zeytin, 2 adet 20-25 yaşlarında zeytin, 1 adet 10-12 yaşlarında armut, 1 adet 20-25 yaşlarında erik, 1 adet 10-12 yaşlarında incir, 2 adet 30-35 yaşlarında kayısı, 1 adet 20-25 yaşlarında asma, 4 adet 15-20 yaşlarında nar, 2 adet 40-50 yaşlarında dut, 2 adet 40-50 yaşlarında selvi, 2 adet 15-20 yaşlarında kavak, 1 adet 60-70 yaşlarında palamut ağaçlarının bulunduğu görülmüştür.

Adresi : Ulamış Mah. 1432 Sokak, No:2 Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 8.848,24 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, Tarım Alanında kalmaktadır. Yapılan arşiv incelemesinde, söz konusu parsele ait herhangi bir Yapı Ruhsat Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesine rastlanılamamıştır.

Kıymeti : 13.498.056,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:37

08/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02000673

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