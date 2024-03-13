T.C.
HOPA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2017/115-Ceza Dava Dosyası
İ L A N
SANIK: ZAGIR TAGIROVI, Raci ve Nazi oğlu,
08/01/1988 GÜRCİSTAN doğumlu
Lado Asatıanısı Mah. No: 20 Batum /Gürcistan
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 02/11/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık ZAGIR TAGIROVI üzerine atılı Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçunu işlediği sabit olduğundan,...................... 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79/1-a ve 79/1-son maddesi uyarınca alt sınırdan olmak üzere takdiren sanığın ................Neticeten sanığın 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05.03.2024
|Hakim 266930
e-imzalıdır
Basın No: ILN02000538
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