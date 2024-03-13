T.C. AYDIN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.47097413-2024/7-Ceza Dava Dosyası 07.03.2024 İ L A N

Mahkememizin 12.02.2024 tarih, 2024/7 Esas, 2024/93Karar sayılı ilamı ile ; Her ne kadar sanık hakkında resmi belgeyi bozma suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, isnat edilen eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşılmakla sanığın atılı suçtanCMK 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda, kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememizeveya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıtkatibinebildirilecek beyanın tutanağa geçirilipHakim onayından sonraİzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere (yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ihtarıyla) C.Savcısının huzurunda isteme uygun olarakkarar verilmiş olmakla ,

Ali ve Fıteym oğlu, 01.01.1988 İdlip d.lu, SAMİ HASSUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02000262

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