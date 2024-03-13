ŞIRNAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

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. (Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Şırnak İli, Merkez İlçesi Yeşilyurt mah. 394 ada 4 parsel parsel sayılı taşınmazın tamamı bulunan kök murisiniz Mehmet oğlu Hasan YEMEZ (T.C.14952000988) adına kayıtlı iken; Şırnak Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/06/2021 tarih ve 2021/313 esas 2021/309 Karar sayılı Mirasçılık belgesi sayılı veraset belgesine istinaden intikalen AZYA YEMEZ : HACİ Kızı , BİLAL YEMEZ : HASAN Oğlu, SADIK YEMEZ : HASAN Oğlu, ELMAS KUAS : HASAN Kızı , SALİH YEMEZ : HASAN Oğlu , SÜLEYMAN YEMEZ : HASAN Oğlu , MAŞALLAH İŞNAÇ : HASAN Kızı , LEYLA BEĞENİR : HASAN Kızı, SİNAN YEMEZ : HASAN Oğlu, BESNA BUDAK : HASAN Kızı , BEHİYE ERCAN : HASAN Kızı , FATMA BAYIK : HASAN Kızı, VETHA BAYIK : HASAN Kızı. isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3 maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir. Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 12/03/2024 günü, saat 08:00 dan itibaren 27/03/2024 günü, saat:17:00 a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir 12/03/2024