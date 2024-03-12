T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2024/46 EsasDavacı TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 25.08.2022 tarihli ve 32-2371 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılan, 11.938,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı, malikleri Ramazan UZAN, Mehmet Ali UZAN, Nazlı ÇAKMAKÇI, Nesibe AKKURT, Ali ATLAMIŞ, Mevlüt KEÇELİOĞLU, Kazım UZAN, Zekeriya UZAN, Recep UZAN, Osman KEÇELİOĞLU, Süleyman ERSÖZ, Mehmet KEÇELİOĞLU, Bayram KEÇELİOĞLU, Fatma KEÇELİOĞLU, Cennet ATLAMIŞ, Durmuş Ali TARAK, Elif EŞSİZ, Mehmet ATLAMIŞ, Enver ATLAMIŞ, Naciye ATLAMIŞ, Gülümser KEÇELİOĞLU, Gülsüm ATLAMIŞ ve Süleyman ATLAMIŞ olan, Baharlar Mahallesi, 119 ada, 8 parsel sayılı taşınmazdan 518,74 m2'lik irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği, dosya taraflarının 14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalılarına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02000216

#ilan.gov.tr