T.C. MARMARİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS SAYISI : 2018/346

DAVALI MEHMET ENGİN ERGÜN - T.C. kimlik no: 17945268372

Davacı AKBANK T.A.Ş. tarafından davalı MEHMET ENGİN ERGÜN aleyhine açılan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (İtrazın İptali) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Mahkemece, davalı Mehmet Engin Ergün'ün adreslerine (1-Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu, 2-Çıldır Mah. 160 Sk. No:3 Daire:3 Marmaris/MUĞLA) tebligat yapılamamış, kolluk marifetiyle şahsınıza ve adresinize ulaşılamamış olup işbu adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligattan itibaren 2 hafta içinde HMK'nın 129. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesi vermeniz, savunmanızın dayanağı olan vakıaları ve bunların her birini hangi delille ispat edeceğinizi göstermeniz, cevap dilekçesinde gösterdiğiniz belgeleri ibraz etmeniz, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için açıklama yapmanız, delil avansını yatırmanız hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.23/02/2024

Basın No: ILN02000447

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