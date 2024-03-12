T.C.

KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/32 Esas

Konu : Gaiplik İlanı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davacı Maliye Hazinesi tarafından gaipliği istenilen; Ankara ili Kahramankazan ilçesi Aşağıkaraviran köyünde bulanan 193 ada 308 parsel (eski 1938 parsel) sayılı taşınmaz maliki olan Ali Rıza Yusuf oğlunun tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, Ali Rıza Yusuf oğlunun bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/32 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : -

BABA ADI : ALİ RIZA YUSUF

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN01999855

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