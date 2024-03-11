T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/72 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Yeşilköy köyü

MEVKİİ : Bağardı

ADA NO : 355

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FATMA GEVREKOĞLU-13829646458 - Gökçepınar Mevkıı

Salim Hoca Sk. No:3 İç Kapı No:1 Yeşilköy Simav/ KÜTAHYA

2- HALİME ORBAY-16724549930 - Gökçepınar Mevkıı Gran Sk. No:7A Yeşilköy Simav/ KÜTAHYA

3- YAŞAR KAHRAMAN-15263598638 - Gökçepınar Mevkıı Bahçelialan Sk. No:1 İç Kapı No:2 Yeşilköy Simav/ KÜTAHYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/72 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01999441

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