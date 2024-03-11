T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/72 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Yeşilköy köyü
MEVKİİ : Bağardı
ADA NO : 355
PARSEL NO : 7
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FATMA GEVREKOĞLU-13829646458 - Gökçepınar Mevkıı
Salim Hoca Sk. No:3 İç Kapı No:1 Yeşilköy Simav/ KÜTAHYA
2- HALİME ORBAY-16724549930 - Gökçepınar Mevkıı Gran Sk. No:7A Yeşilköy Simav/ KÜTAHYA
3- YAŞAR KAHRAMAN-15263598638 - Gökçepınar Mevkıı Bahçelialan Sk. No:1 İç Kapı No:2 Yeşilköy Simav/ KÜTAHYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/72 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01999441
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