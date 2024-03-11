T.C.
KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/169 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KÖSEPINARI KÖYÜ
ADA NO : 119
PARSEL NO : 358
YÜZÖLÇÜMÜ : 327,08 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/169 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/02/2024
Basın No: ILN01995956
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