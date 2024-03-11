İ L A N

T.C.

HADİM SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2021/492 Esas

DAVALI CÜNEYT ARIKAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/1307 Esas ve 2020/1340 Karar sayılı dosyasından en yakın mirasçıları tarafından mirası red edilen muris 43324643706 T.C. Kimlik numaralı İbrahim Caner Can'ın terekesinin tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye memuru olarak atandığını, tasfiye işlemlerinin halen Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2021/21 tereke tasfiye dosyasından devam ettiğini,terekesinin tasfiyesine karar verilen muris İbrahim Caner Can ve kendisinden önce vefat eden miras bırakanları ile ilgili aktif mal varlığı araştırması sonrasında anneannesi 46321550398 T.C. Kimlik numaralı Rahime Özfakih adına hisseli olarak tescilli bulunan Konya İli, Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi 587 ada 1 parsel ve 438 ada 28 parsel sayılı taşınmazların tespit edildiğini, dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın taşınmazlar satılarak paraya çevrilmesi ve muris adına isabet eden bedelin tasfiyeye dahil edilmek üzere tasfiye dosyasına gönderilmesini, dava konusu Konya İli, Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi 587 ada 1 parsel ve 438 ada 28 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın taşınmazların herkesin katılacağı açık artırma sureti ile satılarak giderilmesini arz ve talep etmiştir.

DAVALI Cüneyt Arıkan'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

Basın No:ILN01999017

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