T.C

NİĞDE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/411

KARAR NO : 2023/625

MAĞDUR SANIK :Muzaffer ÖZTÜRK, Ali ve Deniz oğlu, 13/08/1999 NİĞDE doğumlu, NİĞDE, MERKEZ, Tırhan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sırali Mah. Giray Sk. No:12 İç Kapı No:6 Merkez/ NİĞDE adresinde oturur. TC Kimlik No:36173056988

SUÇ : Hakaret, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 19/04/2022

KARAR TAR : 13/12/2023

Mağdur sanık Muzaffer ÖZTÜRK hakkında Basit Yaralama Suçundan neticeden 3.000,00 TL adli para cezası, hakaret suçundan ise neticeden 1.500,00 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, katılan sanık Tuğçe Nur ADIYAMAN hakkında Basit Yaralama suçundan HAGB, Hakaret suçundan ise düşme kararı verildiği, dosyada mağdur sanık Muzaffer ÖZTÜRK'ün tüm aramalara rağmen bulunamadığından yokluğunda verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07/03/2024

Basın No:ILN01999194

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