T.C

NİĞDE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/247

KARAR NO : 2023/559

SANIK:Fatih ÜNTEZ, Faruk ve Mevlüde oğlu, 01/01/1971 KAYSERİ doğumlu, Kayseri, MELİKGAZİ, Hisarcık mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karacaoğlu Mh. Doğuş Cd Kaan Sitesi B Blok No:6 D:23 Melikgazi/ KAYSERİ adresinde oturur. TC Kimlik No:14693518636

SUÇ :Güveni Kötüye Kullanma

SUÇ TARİHİ: 24/09/2022

KARAR TAR: 17/11/2023

Sanık Fatih ÜNTEZ hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas veKarar numarası yazılı ilamı ile beraat kararı verildiği, dosyada sanık Fatih ÜNTEZ'in tüm aramalara rağmen bulunamadığından yokluğunda verilen gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01999199

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