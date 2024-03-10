T.C.

ERZURUM

3. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2023/603

Davalı : Alay KILIÇ - TC KİMLİK NO:15710061562

Davacı , YASEMİN KILIÇ ileDavalı , ALAY KILIÇ aleyhine boşanma talebine ilişkin dava açılmış olup boşanmalarına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan davalı Alay KILIÇ'a davanın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sy HMK'nun 122/1. maddesine göre tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesinde bulunan hususları içermesi gerektiği, HMK'nun 129/1-e 194. md. gereği savunma dayanağı olarak ileri sürülen bütün vakıaların hangi delillerle ispat edileceğinin cevap dilekçesinde gösterilmesinin zorunlu olduğu, HMK 131 md. uyarınca cevap dilekçesi ile varsa ilk itirazları bildirmeniz gerektiği hususları Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri hükmü gereğince ilanen tebliğ olunur.05/03/2024

Basın No: ILN01999198

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