T.C.

BURSA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78006439-2020/100-Ceza Dava Dosyası

İ L A N Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 03/10/2023 tarih ve 2020/100 esas, 2023/655 karar sayılı kararı ile neticeten Sanık Abdulrahman Akra hakkında Kasten Yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Hakaret, Tehdit ve Şantaj suçundan Beraatine karar verildiği, ancak Saddık ve Mına oğlu, 14/12/1985 doğumlu, (TC.No: 99*******32) Müşteki Dounıa Assal tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın gazetede ilan tarihinden Hakaret, Tehdit ve Şantaj suçlarından 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere, Kasten Yaralama suçundan Nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesi nezdinden itiraz kanun yoluna başvurularak karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01999866

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