T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/567 İLAN

DAVALI : SULTAN GÖKTAŞ. (Saffet ve Menevşe kızı. 22/06/1984 doğumlu) Davacı MUSTAFA GÖKTAŞ tarafından davalı SULTAN GÖKTAŞ aleyhine açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;Davacı vekilinin 22/07/20222 tarihli dava dilekçesi ile tarafların Avusturya Schwaz Bölge Mahkemesinin 08/11/2012 tarih ve 1 c 13/12x-9 sayılı kararı ile boşandıklarını, kararın 01/12/2012 tarihinde kesinleştiğini, yurt dışındaki boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizine karar verilmesi için mahkememize dava açılmış olup, mahkemece yapılan tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı SULTAN GÖKTAŞ'a dava dilekçesi ve tensip zaptının yurt adresine tebliğ edilmediği ve adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesine karşı cevap ve delil dilekçenizi masraflarıyla birlikte 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01996265

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