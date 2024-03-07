T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 1979/194 Esas DAVACI : HAKKI ALSATMahkememizin 1979/194 Esas sayılı dosyasında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce Davacı Hakkı ALSAT yönünden yapılan adres araştırmalarından netice alınamadığından 29/02/2024 Tarihli Duruşma Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

4473 sayılı yasanın 711.maddesi uyarınca 09/05/2024 günü saat 09:55'de duruşmaya gelmediğiniz taktirde yenileme muamelesinin gıyabınızda bitirileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01995932

#ilan.gov.tr