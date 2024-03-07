İLAN

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait "Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile İstiklal Caddesi Kesişiminde Bulunan Yaklaşık 9.400 m2 Alanlı 0 Ada 1151 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerindeki Mevcut Yapıların Yıkılarak Kaldırılması, Taşınmaz Alanının Yeniden Düzenlenmesi, 1 Adet Gündüz Çocuk Bakımevi İnşa Edilerek Beylikdüzü Belediye Başkanlığına Teslim Edilmesi ve Plan ve Fonksiyonlarına Uygun 4 Adet Kafe-Kafeterya, Çay Bahçesi vb. Yapı Yapılarak 25 Yıl Kullanılması İçin İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi'' 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü'ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin

Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL Telefon : 0212 866 70 00

İşin adı: Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile İstiklal Caddesi Kesişiminde Bulunan Yaklaşık 9.400 m2 Alanlı 0 Ada 1151 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerindeki Mevcut Yapıların Yıkılarak Kaldırılması, Taşınmaz Alanının Yeniden Düzenlenmesi, 1 Adet Gündüz Çocuk Bakımevi İnşa Edilerek Beylikdüzü Belediye Başkanlığına Teslim Edilmesi ve Plan ve Fonksiyonlarına Uygun 4 Adet Kafe-Kafeterya, Çay Bahçesi vb. Yapı Yapılarak 25 Yıl Kullanılması İçin İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi İşin:

Taşınmazın tahmin edilen yıllık irtifak hakkı bedeli: 360.000,00-TL + KDV Takribi Yatırım Bedeli: 64.500.000,00-TL Geçici teminat takribi yatırım bedelinin % 3'ü olan: 1.935.000,00 TL İrtifak Hakkı Süresi : 25(yirmibeş) Yıl

İhalenin:

Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL Tarihi ve saati : 19/03/2024 - 11:15

İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler Kanuni ikâmetgâh belgesi, Türkiye'de tebligat için adres beyanı, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi , Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun teminatlara göre), İş Deneyim Belgeleri: Son on yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak İstekliler en fazla iki sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 2.000-m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgeleri, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin en az % 70 ini, diğer ortaklar ise kalanını karşılamak zorundadır. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 1.000.000,00-TL 'den az olamaz.) Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri sağlanabilir İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı,borcu olmadığına dair doküman veya yazı Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 20.000,00-TL karşılığı aynı adresten adresinden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 18/03/2024 günü saat:16:00'den önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

Basın No: ILN01996300

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