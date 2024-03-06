T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/50 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (resmen yönetilme ve tasfiye istemli) davası nedeniyle;

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Dolaylı mah/köy 53 Cilt, 104 Hane no'da sırada nüfusa kayıtlı 05/03/1939 doğumlu 04/01/2023 tarihinde vefat eden müteveffa Yalçın Kaya Kansızoğlu'nun terekesinin TASFİYESİ talep edilmiştir.

TMK'nın 620 ve 621 maddeleri gereğince müteveffa Yalçın Kaya Kansızoğlu'nun mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu olanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) bu ilanın yapıldığıtarihten itibaren 1 ay içinde; mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına başvurarak murisin malvarlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların belgeleriyle birlikte alacaklarını ve borçlarını dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin doğacak zararları mirasçıları vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.05/01/2024

Basın No: ILN01978842

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