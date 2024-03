T.C. GAZİOSMANPAŞA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2022/422 Esas - 2024/46

EK KARAR

DOSYA NO : 2022/422 Esas

KARAR NO : 2024/46

SANIK : YELİZ BALIKÇI, OKTAY ve NURCAN kızı, 05/11/1980 KASSEL ALM. FEDERAL CUM doğumlu, İSTANBUL, EYÜP SULTAN, İSLAMBEY mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mahalle Mah. Mimar Sinan Cad. Mimar Sinan Apt Kapı No: 17 Daire No: 6 - Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 39172576112

SUÇ : Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret

SUÇ TARİHİ : 16/02/2022

KANUN MADDESİ : TCK nun 125/3-a ve 265/1 maddeleri

VERİLEN CEZA: 10 ay hapis cezası ve 6 ay 7 gün hapis cezası

EK KARAR TARİHİ : 04/03/2024

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce 11/01/2024tarihli gıyabında verilen karar, PTTve zabıta mağrifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır. Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 04/03/2024

Basın No: ILN01997048

#ilan.gov.tr