İLAN

T.C.

KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/851

Davacı Erdoğan Er vekili Av. Nurgül ACAY tarafından mirasçılık belgesi talep edilen Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mah/Köy, Cilt No:6, Hane No:99, BSN:10'da nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Kile'den olma,01/07/1921 dogumlu, 14825470696 TC kimlik numaralı KARAKIZ ÖZUĞURLU'nun 05/08/2014 tarihindemirasçısı olmadan vefat ettiği anlaşılmış olup, muris KARAKIZ ÖZUĞURLU'nun mirasçısı olduğunu ileri süren mirasçılar var ise mirasçı olduklarına dair tüm bilgi, belge ve delilleri ile birlikte son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakkı saklı olmak üzere TMK'nın 594.maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan olunur.27/02/2024

Basın No: ILN01995989

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