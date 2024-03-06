T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/32 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Mahallesi Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.MaraşElbistanKarahüyük 3452/4 55.01 m² 27071299782 ALİ BERK
29222228054 ALİ YALÇIN
30353189664 ARİFE HASIR
26129330804 AYŞE YALAVAÇ
55240360308 BAYRAM BALIK
27305291964 FATİH YILMAZ
27143297364 GÜZEL YARIM
55246360180 HABİBE BALIK
27167296572 LEYLA YILMAZ
27221294728 MEHMET YILMAZ
27077299564 MEMET BERK
27065299910 MERAL ARSLAN
31217161574 MURAT YALAVAÇ
31247160554 MUTLU YALAVAÇ
17633613910 NEVİN YALAVAÇ
59440459718 NİHAL KILIÇASLAN
24989369156 NİHAT YÜKSEL
27068299856 NİYAZİ BERK
27308291800 ORHAN YILMAZ
55225360828 RAMAZAN BALIK
27074299628 RAMAZAN BERK
31265159912 RAMAZAN YALAVAÇ
32669107554 YETER KÖŞ
27128297884 YUSUF YILMAZ
Basın No: ILN01995945
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