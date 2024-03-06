AYVALIK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT

İLAN METNİ

Ayvalık 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 09/11/2023 tarih 2015/357 esas 2023/642 sayılı kararı ile sanık Ahmet ve Emine oğlu, 1988 SURİYE - IDLİP doğumlu HADIM NASIR hakkında cinsel taciz suçundan yapılan yargılama sonrasında;

Her ne kadar sanık Hadım Nasır'ın Cinsel Taciz suçundan TCK'nin 105/1-1.fıkra maddeleri gereği cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de suç tarihinin 06/08/2015 olduğu, zaman aşımın en son sanık hakkında iddianame düzenlenme tarihi olan 11/09/2015 tarihinde kesildiği TCK'nın ilgili maddelerinde gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre, TCK'nın 66/1-e maddesinde öngörülen 8 yıllık olağan dava zaman aşımının duruşma tarihine kadar gerçekleştiği anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca olağan zaman aşımı süresi dolduğundan sanık hakkındaki açılan kamu davasının DÜŞMESİNE,

Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmiş olup, karar sanık Hadım Nasır'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak olup, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak, tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, taraf cezaevinde bulunuyorsa Mahkememize gönderilmek üzere cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilenkararın süresinde itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01995931

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