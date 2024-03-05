T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/842 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, SULUDERE MAHALLESİ
MEVKİİ : KÖYİÇİ
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 827
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 8060,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BEKİR KAPLAN, GÜLSÜM ÇALIŞKAN, MUAMMER KAPLAN, NACİYE KAPLAN, ŞÜKRİYE ENGÜR, TALİP KAPLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 6.065,31 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir, Kiraz, Suludere Yeraltı Barajı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 29/10/2020 tarih 571754 sayılı "kamu yararı kararı" gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 438,29 m2 daimi irtifak ve 616,65 m2 geçici irtifak kısmı içindavacı kurum tarafından 2942/8 sayılı yasa hükümleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 373,97 m2 daimi irtifak alanı için 4.726,98 TL, 397,13 m2 geçici irtifak alanı için 1.338,33 TL olmak üzere toplam 6.065,31 TL.kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/842Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942/8.mduyarınca ilan olunur. 18/12/2023
Basın No: ILN01994941
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