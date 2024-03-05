T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/846 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, SULUDERE MAHALLESİ
MEVKİİ : KÖKİÇİ
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 1128
VASFI : KARGİR KUYU HAVİ SEBZE BAHÇESİ
YÜZÖLÇÜMÜ : 404,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE HADİMLİ ÇİFTÇİ, DURSUN HADİMLİ, FADİME SÖZLÜ, HAMİDE ÇİFTÇİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 2.736,96 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir, Kiraz, Suludere Yeraltı Barajı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 29/10/2020 tarih 571754 sayılı "kamu yararı kararı" gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 438,29 m2 daimi irtifak ve 616,65 m2 geçici irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942/8 sayılı yasa hükümleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 41,56 m2 daimi irtifak alanı için 2.125,79 TL, 55,41 m2 geçici irtifak alanı için 611,17 TL olmak üzere toplam 2.736,96 TL. kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/846Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942/8.mduyarınca ilan olunur. 19/12/2023
Basın No: ILN01994946
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