T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. CEZA DAİRESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/1413

KARAR NO : 2023/1973

KARAR TARİHİ : 06/07/2023

SUÇ : Hakaret, Kasten Yaralama

KARAR ÖZETİ:

Hakaret, Kasten Yaralama suçlarındanyerel mahkeme tarafından sanık hakkında hakaret suçundan 9 ay hapis cezası, kasten yaralama suçundan 4 ay 15 güncezası verilmiş ve ilgili karar katılan vekili tarafından istinaf edilmiş ve dosya dairemizce istinaf yönünden değerlendirilerek istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemizin gerekçeli kararı sanığın sistemde mernis adresinin bulunmaması ve beyan adresinden de kendisine ulaşılamaması nedeni ileilanen tebliğ edilmesine kara verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kasten Yaralama suçundan KESİN,

Hakaret suçundan tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka ilk derece ceza mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/02/2024

Basın No: ILN01996331

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