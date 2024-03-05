T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/32 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahallesi Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.MaraşElbistanKarahüyük 3452/4 55.01 m² 27071299782 ALİ BERK

29222228054 ALİ YALÇIN

30353189664 ARİFE HASIR

26129330804 AYŞE YALAVAÇ

55240360308 BAYRAM BALIK

27305291964 FATİH YILMAZ

27143297364 GÜZEL YARIM

55246360180 HABİBE BALIK

27167296572 LEYLA YILMAZ

27221294728 MEHMET YILMAZ

27077299564 MEMET BERK

27065299910 MERAL ARSLAN

31217161574 MURAT YALAVAÇ

31247160554 MUTLU YALAVAÇ

17633613910 NEVİN YALAVAÇ

59440459718 NİHAL KILIÇASLAN

24989369156 NİHAT YÜKSEL

27068299856 NİYAZİ BERK

27308291800 ORHAN YILMAZ

55225360828 RAMAZAN BALIK

27074299628 RAMAZAN BERK

31265159912 RAMAZAN YALAVAÇ

32669107554 YETER KÖŞ

27128297884 YUSUF YILMAZ

Basın No: ILN01995945

#ilan.gov.tr