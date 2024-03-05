T.C.

ANTALYA

15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK :ERDOĞAN ÖZDEMİR-Mehmet oğlu 1983 D.lu Antalya Döşemealtı Yeniköy nüf. kayıtlı

Mahkememizin 29/11/2023 tarih 2022/533 esas 2023/706karar sayılı ilamı ile sanık Erdoğan

Özdemir hakkında karşılıksız yararlanma suçundan verilen mahkumiyet kararının sanığa tebliğ

edilemediği anlaşılmakla,

1-Sanık Erdoğan ÖZDEMİR'in, karışılıksız yararlanma suçunu işlediği sabit olduğundan, TCK'nun 163/3.43/1, 62/1 53/1 maddeleri uyarınca sonuç olarak 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Katılan kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, AAÜT'ne göre 17.900,00-TL olan maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,

Dair, kararın7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda bulunarak beyanının tutanağı geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 01/03/2024

Basın No: ILN01996198

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