İLAN T.C. YERKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/469 Esas

DAVALILAR : HAVA TOYDEMİRGİL- Kadir ve Mekruke'den olma, 07/09/1970 doğumlu.Yozgat İli Yerköy İlçesi Karaşar Mah/ Köy nüfusunda kayıtlı.

: MUSTAFA TOYDEMİRGİL- Kadir ve Mebruke'den olma, 25/11/1972 doğumlu.Yozgat İli Yerköy İlçesi Karaşar Mah/ Köy nüfusunda kayıtlı.

Davacı İlknur Duman tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamamış, sistemde kayıtlı mernis adresinizde bulunmadığından taraflarınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/06/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01995958

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